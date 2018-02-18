Синоптики предупреждают о сильных морозах (1)
Общество | 18 февраля 2018 года, 13:44
В ближайшие дни в Латвии начнется самый холодный период этой зимы, когда температура воздуха по ночам может опускаться ниже -20 градусов, свидетельствует новый прогноз погоды.
Самые сильные морозы традиционно прогнозируются в Видземе и Латгале.
В ближайшие недели в Латвии ожидается несколько волн холода, между которыми будут потепления и даже оттепель.
Вероятно, температура не опустится ниже -30 градусов, и многолетние рекорды не будут побиты. В 2016 и 2017 году в январе температура воздуха понижалась до -31 градуса.
В центральной и западной части Европы предстоящий холод может стать самым сильным за несколько лет.
Фото: pixabay.com
Будет минус двадцать, сожру свои носки. Синоптики хреновы!
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