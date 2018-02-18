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В ближайшие дни в Латвии начнется самый холодный период этой зимы, когда температура воздуха по ночам может опускаться ниже -20 градусов, свидетельствует новый прогноз погоды.

Самые сильные морозы традиционно прогнозируются в Видземе и Латгале.

В ближайшие недели в Латвии ожидается несколько волн холода, между которыми будут потепления и даже оттепель.

Вероятно, температура не опустится ниже -30 градусов, и многолетние рекорды не будут побиты. В 2016 и 2017 году в январе температура воздуха понижалась до -31 градуса.

В центральной и западной части Европы предстоящий холод может стать самым сильным за несколько лет.

Фото: pixabay.com