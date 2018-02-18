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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), должен сам уйти с должности, считает председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK).

Также о ситуации в банковской системе Латвии 19 февраля будет созвано заседание комиссии Сейма по национальной безопасности, сообщила глава комиссии Инесе Либиня-Эгнере. По ее словам, положение латвийского банковского на следующей неделе будут рассматривать Совет по национальной безопасности и правительство на внеочередном заседании.

Инара Мурниеце заявила, что следит за происходящим. Завтра события проанализирует комиссия Сейма по национальной безопасности, и должна появиться новая информация.

"KNAB работает, очевидно, для подобных действий и мер есть основания", - добавила она.

Согласно закону о Банке Латвии, Сейм может освободить президента Банка Латвии от должности только в том случае, если получено его личное заявление. Также президент Банка Латвии может быть уволен, если он совершил нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после того, как вступит в силу обвинительный приговор.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Фото: flickr.com