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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, свидетельствует предварительная информация.

Закон предусматривает, что человека можно задержать на срок до 48 часов. Далее следственный орган устанавливает меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо просит в суде санкции на арест. Пока не известно, освобождены ли Римшевич и Мартинсонс.

Римшевич покинул территорию KNAB ночью вместе с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро. У KNAB нет своего следственного изолятора, и учреждение использует изолятор в комплексе Госполиции в Чиекуркалнсе.

Как сообщалось, KNAB в уголовном процессе применило к Римшевичу статус задержанного. Также известно, что задержан Мартинсонс. 16 февраля в месте работы и жительства президента Банка Латвии прошли обыски.

Портал Diena пишет, что обыски у Римшевича и Мартинсонса прошли одновременно и связаны с уголовным процессом, которое управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции вело против администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмара Крумса. Речь идет о вымогании взяток и посредничестве при даче взятки.

Римшевич был впервые назначен на должность президента Банка Латвии в декабре 2001 года, а в 2007 и в 2013 году назначен повторно. Срок его полномочий истекает в конце 2019 года.

Фото: facebook.com