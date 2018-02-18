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Из-за репутации ABLV Bank часть участников рынка воздерживается от сотрудничества с ним, заявила в воскресенье на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она подчеркнула, что в данный момент финансовая система Латвии стабильна.

"У банков в целом нет проблем с ликвидностью, так что вкладчики могут чувствовать себя в полной безопасности", - сказала министр.

Рейзниеце-Озола признала, что у Латвии сейчас кризис репутации в международном финансовом секторе. От способности руководства ABLV Bank сотрудничать с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), представителями FinCEN, клиентами и Европейским центральным банком зависит, насколько большое влияние на деятельность банка окажет доклад сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

По словам министра, с четверга за ABLV Bank наблюдают три делегированных представителя FKTK, а в ближайшие недели Латвию посетят представители FinCEN. FKTK проводит проверку фактов, упомянутых в докладе.

"Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и правительства не будет никакой терпимости к использованию финансового сектора для отмывания денег. (..) Ситуация с ABLV - сигнал и для других банков", - сказала Рейзниеце-Озола, выразив готовность восстановить подорванную репутацию финансового сектора Латвии.

Государство не будет рисковать ни одним евро, чтобы поддержать ABLV Bank, заявила она.

Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.