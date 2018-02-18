Задержанного бизнесмена Мартинсонса выпустили из изолятора (3)
Общество | 18 февраля 2018 года, 19:30
Предпринимателя Мариса Мартинсонса в воскресенье вечером выпустили из изолятора. Его задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в пятницу, 16 февраля.
Возможно, сегодня вечером освободят и президента Банка Латвии Илмара Римшевича, которого KNAB задержал вечером в субботу, 17 февраля.
Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание явно незаконным, однако пока ему не присвоен статус подозреваемого.
Другого я и неожидал!
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Наверное купил изолятор в собственность.
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не понял, а зачем сажали на сутки?
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