Задержанного бизнесмена Мартинсонса выпустили из изолятора (3)

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Общество | 18 февраля 2018 года, 19:30

Предпринимателя Мариса Мартинсонса в воскресенье вечером выпустили из изолятора. Его задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в пятницу, 16 февраля.

Возможно, сегодня вечером освободят и президента Банка Латвии Илмара Римшевича, которого KNAB задержал вечером в субботу, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание явно незаконным, однако пока ему не присвоен статус подозреваемого.

Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Другого я и неожидал!
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вова1 минуту назад
Наверное купил изолятор в собственность.
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Elkana Rozenberg20 минут назад
не понял, а зачем сажали на сутки?
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