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В ходе расчета нового индекса счастья Аmigo констатировано, что счастливыми себя чувствуют 60% жителей Латвии, пишет NRA. И несмотря на то, что это хороший показатель, по-прежнему наблюдается всеобщее снижение ощущения счастья. В 2016 и 2015 году этот показатель достигал 63% и даже 70%.

Одновременно сохраняется тенденция, когда люди ощущают счастье именно в кругу семьи. Существенно возросло число жителей, которые в своей семье чувствуют себя очень счастливыми. Этот показатель достиг исторически самого высокого результата – 18%, в том числе самыми счастливыми люди себя ощущают в семьях с детьми, свидетельствует исследование мобильного оператора Аmigo и центра исследования общественного мнения SKDS.

Чувство счастья усиливают близкие отношения в семье, и чем больше семья, тем счастливее ощущают себя жители. Счастье в семье нашли 73% людей, и самыми счастливыми являются молодые люди, женатые пары, люди с детьми и те, кто живет в больших семьях – четыре-пять человек под одной крышей.

Самые счастливые люди живут в Риге и Латгале.

В то же время каждый пятый житель Латвии, который по каким-либо причинам живет без пары, признает, что чувствует себя несчастным. В прошлом году численность несчастного населения составила 9%.

Фото: pixabay.com