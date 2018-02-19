Госполиция создаст региональные спецотряды для подавления беспорядков (26)
Госполиция планирует в этом году создать в регионах четыре подразделения для предотвращения массовых беспорядков, сообщил начальник полиции Инт Кюзис.
Сейчас в распоряжении Госполиции действует подразделение, задачей которого являются предотвращение массовых беспорядков и выполнение сложных задач - это батальон специального назначения (БСН). В 2009 году он участвовал в подавлении беспорядков в Старой Риге и задержании их зачинщиков. БСН находится в Риге, повседневно его сотрудники работают в патрульной полиции, а при необходимости следят за порядком во время массовых мероприятий.
Планируется создать по роте БСН в каждом регионе Латвии. Эти роты будут находиться в непосредственном подчинении Рижского регионального управления Госполиции и в оперативном подчинении региональных управлений.
"По плану, эти роты должны быть сформированы до конца года, и я надеюсь, что во втором полугодии уже можно будет увидеть первые результаты ", - сказал Кюзис.
Расширение БСН необходимо с учетом меняющейся геополитической ситуации и возможных угроз гибридной войны.
Фото: Valsts policija
+++ Видать История успеха , всё ширше и круче и местные барыги заочковали , натовцы , да плюс свои арайсы , должны загнать народ в стойло , дерьмократия однако...