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Госполиция планирует в этом году создать в регионах четыре подразделения для предотвращения массовых беспорядков, сообщил начальник полиции Инт Кюзис.

Сейчас в распоряжении Госполиции действует подразделение, задачей которого являются предотвращение массовых беспорядков и выполнение сложных задач - это батальон специального назначения (БСН). В 2009 году он участвовал в подавлении беспорядков в Старой Риге и задержании их зачинщиков. БСН находится в Риге, повседневно его сотрудники работают в патрульной полиции, а при необходимости следят за порядком во время массовых мероприятий.

Планируется создать по роте БСН в каждом регионе Латвии. Эти роты будут находиться в непосредственном подчинении Рижского регионального управления Госполиции и в оперативном подчинении региональных управлений.

"По плану, эти роты должны быть сформированы до конца года, и я надеюсь, что во втором полугодии уже можно будет увидеть первые результаты ", - сказал Кюзис.

Расширение БСН необходимо с учетом меняющейся геополитической ситуации и возможных угроз гибридной войны.

Фото: Valsts policija