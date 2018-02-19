Премьер: сомневаюсь, что Римшевич продолжит работать (19)

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Общество | 19 февраля 2018 года, 10:54

Премьер-министр Марис Кучинскис в передаче "Утренняя панормама" заявил, что ему сложно представить Илмара Римшевича в роли главы Банка Латвии после случившегося.

"Не могу представить, что руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич после своего задержания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) утром просто придет на работу и продолжит работать", - отметил он.

Кучинскис охарактеризовал обвинения Римшевичу как очень серьезные, и допустил, что к нему может быть применена мера пресечения, исключающая руководство Банком Латвии.

Премьер признал, что в руководстве Банком Латвии имеется известный кризис, но центральный банк и без президента компетентен и способен работать.

На вопрос, располагал ли он какой-то информацией еще до задержания Римшевича, Кучинскис ответил, что KNAB в таких случаях, конечно, сообщает, но глава правительства не имеет права вмешиваться.

Как сообщалось, в субботу Римшевич был задержан KNAB и все еще находится в изоляторе Госполиции в Чиекуркалнсе.

Комментарии 19
ёжик4 часа назад
patriot прозрел процентов на 30, ничего скоро совсем глаза откроются, даже странно обсуждать что после такого рмшевиц вернется в своё кресло, может и отмажется-откупится.под залог и слиняет к своим товаркам в австрию.париж.испанию, стран много где денежных мешков лелеют и холят
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Не гражданин4 часа назад
Пора уже и за тебя взяться....и твоих поддельников...
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Patriot4 часа назад
Tikai nevajag tagad Rimsevicu padarit par vienigo vainigo. Korupcija musu valsti ir loti plasa un bez Rimsevica vel daudzus vajadzetu parbaudit. Ceru, ka jaunais KNAB direktors tiesam kersies viniem klat.
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