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Премьер-министр Марис Кучинскис в передаче "Утренняя панормама" заявил, что ему сложно представить Илмара Римшевича в роли главы Банка Латвии после случившегося.

"Не могу представить, что руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич после своего задержания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) утром просто придет на работу и продолжит работать", - отметил он.

Кучинскис охарактеризовал обвинения Римшевичу как очень серьезные, и допустил, что к нему может быть применена мера пресечения, исключающая руководство Банком Латвии.

Премьер признал, что в руководстве Банком Латвии имеется известный кризис, но центральный банк и без президента компетентен и способен работать.

На вопрос, располагал ли он какой-то информацией еще до задержания Римшевича, Кучинскис ответил, что KNAB в таких случаях, конечно, сообщает, но глава правительства не имеет права вмешиваться.

Как сообщалось, в субботу Римшевич был задержан KNAB и все еще находится в изоляторе Госполиции в Чиекуркалнсе.