Общество |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии Илмара Римшевича, который уже перечислен на счет Государственной кассы, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Залог является одной из мер пресечения, которую можно применить к

Согласно предоставленной адвокатом информации, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) приняло решение о залоговой сумме в 100 000 евро и признании Римшевича подозреваемым.

Адвокат пока не видел решение KNAB, но чтобы ускорить освобождение Римшевича, Варпиньш уже обеспечил перечисление денег на счет Госкассы. Деньги предоставил один из лучших друзей Римшевича.

Как сообщалось, в минувшую субботу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича. К нему в рамках уголовного процесса KNAB применил статус задержанного.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Скриншот со Skaties.lv