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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в ABLV Bank.

Уголовный процесс начат 15 февраля 2018 года.

Как сообщалось, KNAB начало уголовный процесс, по которому были задержаны Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. В пятницу на рабочем месте и в частном доме Римшевича в Лангстини были проведены обыски.

Мартинсонс был освобожден из-под стражи, а для Римшевича был установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет Госказны одним из лучших друзей Римшевича.

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня после экстренного заседания правительства сообщил, что Римшевичу при избрании меры пресечения как минимум будет применен запрет занимать должность.

Он заявил, что начатый KNAB процесс, в рамках которого задержан Римшевич, не связан с ABLV Bank или другим финансовым учреждением. KNAB начало "беспощадную борьбу с махинациями в финансовом секторе", добавил он.

Как сообщалось, задержанному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет в Государственной казне, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Залог - один из видов меры пресечения, которая применяется к подозреваемому. По данным адвоката, БПБК приняло решение о признании Римшевича подозреваемым и установлении залога.

Деньги внес один из лучших друзей Римшевича.

Сам Римшевич в декларации за 2016 год декларировал безналичные накопления в размере 67 133 евро в Банке Латвии и 28 574 евро в коммерческих банках. Его зарплата за работу в Банке Латвии составила в 2016 году 150 тыс. евро.

Варпиньш прогнозировал, что его клиент будет освобожден из следственного изолятора вечером.

Фото: twitter.com/KNAB