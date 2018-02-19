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Многие будущие супруги для своей свадьбы выбирают особенные числа, огромным спросом пользуются даты с одинаковыми цифрами – 07.07.07, 08.08.08, 11.12.13 и так далее. Между тем, подавать заявление на регистрацию брака можно за полгода до желаемой даты, и сегодня в Рижском Зиемельском ЗАГСе дирекции на Рупницецибас, 21 выстроилась очередь, сообщает Riga.lv.

По словам руководителя ЗАГСа Инесе Бумбиере-Каже, в течение полутора часов весь день 18 августа 2018 года был расписан.

«Интересно, что первая пара которую мы регистрировали, приехала к зданию в 4:30 утра и молодые люди ждали в машине. Эта дата выпадает на субботу, как известно регистрация брака проходит только в пятницу и субботу. Но в случае, если какая-то особенная дата выпадает на другой день, мы идем навстречу и проводим церемонию», - рассказала Бумбиере-Каже.

Желающие вступить в брак в эту дату должны рассчитывать на то, что этот день будет нагруженным, и если хотите сыграть свадьбу 18 августа, стоит поторопиться с заявлением, добавила она.

Напомним, в прошлом году дата с тремя семерками - 7-е июля 2017-го года - вызвала в Латвии свадебный бум.

Фото из Flickr