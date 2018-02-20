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Во вторник в Латвии будет облачно, временами с прояснениями, во многих местах ожидается небольшой снегопад, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью и утром в западной части Латвии понизится до -4..-9 градусов, в восточных регионах будет холоднее, местами до -17 градусов.

Минимальная температура воздуха днем - от 0 до -3 градусов в западных регионах до -4..-7 градусов на востоке страны. Сохранится слабый ветер или безветрие.

В Риге во вторник возможен небольшой снег, температура воздуха ночью - не ниже -10 градусов, днем - от -3 до -4 градусов.