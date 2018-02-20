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Многие родители, выбирая имя для своего ребенка, отдают предпочтение редким именам, нехарактерным для Латвии. В Рижском роддоме есть отделение Рижского Зиемельского ЗАГСа, куда приходят регистрировать малышей. Сотрудники ведут свой учет редких и необычных имен, сообщает портал riga.lv.

По словам инспектора Лолиты Озолини, перечисленными ниже именами названы дети жителей Латвии, во многих случаях такое имя выбрали в семьях, где один из родителей иностранец. Также есть и дети из семьй переехавших в Латвию иностранцев.

Редкие имена 2017 года по версии ЗАГСа Рижского роддома:

Женские имена:

Рубия, Флоренце, Эвиса, Эйшита-Киара, Кайрия, Анука, Мишель-Лодрия, Хайде, Лайсма, Ромета, Эви, Кема, Фрейя, Ренесме, Райлия, Эммили, Хейдия, Тамми, Теа, Лейсана (предположительно, по-русски это имя звучит как Ляйсан), Эллия, Флера, Эбигейла, Радмила, Лиепа, Ортия.

Мужские имена:

Таир, Халдорс Даниэлс, Нао Деймонс, Тигранс Эймос, Аво Екабс, Рубенс, Вукс, Эфраим, Ноланс, Мортенс, Пайсий, Валид, Регнарс Перконс, Максимус, Арейс, Эзра, Райдо, Лаудерс Неганс, Бруклинс, Иен, Эронс, Раилзс, Латрелс.

Фото из Flickr