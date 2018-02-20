Шадурскис: потерявших работу учителей поддержим пособиями (18)
Общество | 20 февраля 2018 года, 08:54
Потерявшие во время реформы образования работу учителя будут получать пособие в размере средней зарплаты педагога. Об этом в интервью NRA рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.
"Мы сейчас обсуждаем последние детали, но идея такова - если педагог предпенсионного возраста (три года до пенсии) с хотя бы 20-летним стажем теряет работу во время закрытия или реорганизации школ, он в течение полугода будет получать пособие в размере своей средней зарплаты. Пособие гарантировано на три месяца, следующие три месяца преподавателю будут его выплачивать с условием, что он не нашел другую работу", - отметил он.
Напомним, что реформа Минобразования подразумевает реорганизацию более 100 латвийских школ.
Скоро эти подачки ,откликнутся у него в заднице . Ведь не видно что все их дьявольские решения несут крушительное ФИАСКО .
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Поддержка будет составлять примерно 20 евро в месяц. Черенками от лопат тебя забьют Шадурак!!!
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Нельзя не возмущаться , что все эти реформы политизированы в первую очередь , и забота об уровне образованности русских присутствует чисто виртуально. Но исторический момент таков , что мы можем либо возмущаться , либо начинать переворот .Все бывшие союзные республики решили идти собственным путём и первым делом отмежеваться от русского языка. Даже Казахстан принял закон о переходе на латиницу и через семь лет школы будут только национальные. Вот такая короткая память у всех бывших и нет у них ни капли благодарности за то , что их развивали и поддерживали. Россия не может принудить все эти республики сохранить русские школы на государственном уровне , а добрая воля жителей республик похоже ещё "не созрела". Остаётся только соблюдать хладнокровие и не разрушать площадной бранью величие понятия Русские . Русские - талантливый народ по своему геному , и образованные русские рано или поздно изменят равновесие в стране , пусть только неграждане , по крайней мере среднего возраста примут наконец гражданство , своим упрямством сейчас они уже никому ничего не докажут.
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