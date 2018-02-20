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Потерявшие во время реформы образования работу учителя будут получать пособие в размере средней зарплаты педагога. Об этом в интервью NRA рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Мы сейчас обсуждаем последние детали, но идея такова - если педагог предпенсионного возраста (три года до пенсии) с хотя бы 20-летним стажем теряет работу во время закрытия или реорганизации школ, он в течение полугода будет получать пособие в размере своей средней зарплаты. Пособие гарантировано на три месяца, следующие три месяца преподавателю будут его выплачивать с условием, что он не нашел другую работу", - отметил он.

Напомним, что реформа Минобразования подразумевает реорганизацию более 100 латвийских школ.