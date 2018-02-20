Общество |

Старший сын кандидата в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Павла Грудинина является владельцем нескольких особняков в Латвии, сообщает портал Life. Как отмечает издание, 35-летний Артем Грудинин с женой купили несколько домов и участок земли в Латвии, а также получили здесь вид на жительство. Общая стоимость всей недвижимости оценивается примерно на 274 тысячи евро.

Пару месяцев назад кандидат в президенты России заявил, что у него самого и у членов его семьи нет недвижимости за границей. Однако позже выяснилось, что младший сын Антон владеет особняком стоимостью 800 тысяч евро в Испании.

После этого Life решил провести свое расследование, в ходе которого недвижимость за пределами России нашли и у старшего сына кандидата от КПРФ.

Артем Грудинин женат на 32-летней уроженке Риги Наталье Циркиной (Грудининой), окончившей Балтийскую международную академию.

По данным, полученным Life из земельных реестров Латвии, следует, что старший сын Павла Грудинина Артём владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти километрах от центра Риги.

Двухэтажный дом стоит в коттеджном поселке Seli. Стоимость особняков теперь начинается от 250 тысяч евро. В поселке есть свой тренажерный зал с панорамными окнами, ресторан "32 августа", винный магазин и даже крытые теннисные корты. У поселка стоят шлагбаумы — въезд ограничен. Seli считается поселением престижного класса — около домов стоят новые дорогие джипы Range Rover и седаны Mercedes, BMW, Lexus, отмечает Life.

Около трети жителей — русскоязычные. Существенное число членов кооператива — выходцы из России, получившие вид на жительство или гражданство.

Особняк был куплен 18 декабря 2009 года за 129 тысяч лат (по курсу того периода — более 200 тыс. евро).

Вместе с домом Грудинин-младший приобрtл землю под ним. Согласно выписке из Кадастровой книги Латвии, продавцом выступало местное кооперативное общество АСB, которое было застройщиком поселка.

Дом Грудинина коричневого цвета. Он выглядит очень ухоженным, построен в современном минималистичном стиле. По центру фасада с первого этажа и до крыши проходит сложный витраж. Во дворе — детская площадка, батут и беседка. Дом окружен забором и живой изгородью, так что, проходя по улице, почти невозможно разглядеть, что происходит на участке.

Участники кооператива АСВ, в который после покупки дома вошел и Артем Грудинин, выкупили землю, на которой расположено озеро. Эти данные также приводятся в регистрационных документах, с которыми удалось ознакомиться Life. Доля сына кандидата в президенты составила 5 400 евро. Теперь все участники кооператива имеют возможность купаться и загорать на территории, на которую остальным вход заказан.

Супруге Артема Натальи Грудининой принадлежит особняк у побережья, в селе Кестерциемс в Энгуре Тукумского района. Там живет всего 250 человек. Это красивые и живописные места в лесу, в паре сотен метров от Балтийского моря. Поселок известен еще с советских времен пионерским лагерем рижского радиозавода Radiotehnika "Альбатрос", а также как место гибели певца Виктора Цоя. Он разбился 15 августа 1990 года в двух километрах западнее Кестерциемса, на 35-м километре шоссе Слока — Талси. Сейчас на этом месте стоит памятник.

Площадь участка, который принадлежит Грудининой, 0,25 га. Место живописное и очень тихое: оно удалено от трассы и находится в сосновом бору. Дома там построены небольшими группами. У каждого вместо улицы и номера дома свое название, как у поместий. Участок Грудининой называется Rubīni.

Изначально хозяйкой земельного участка была местная жительница Ирина Юран, которая оформила его на себя весной 2003 года. В 2005 году местный совет разрешил ей построить на участке дом. В августе 2011 года Ирина зарегистрировала брак с Генрихом Юраном и через нотариуса Рижского областного суда Даце Чакла переписала недвижимость на него. Через четыре года, в феврале 2015-го, Юраны продали недвижимость Наталье Грудининой за 110 тысяч евро.

Дом на территории выполнен из прочных бревен и отдаленно напоминает исконно русский деревенский сруб. Крутая, асимметричная крыша, аляповатая кирпичная пристройка и угловатые стеклопакеты почти стирают это сходство. Во дворе так же, как и у дома мужа, установлена детская площадка.

Дом Грудининой находится в самом центре поселка. Еще с одной стороны его скрывает лес. Им тоже, кстати, владеет Наталья, отмечает Life. Он граничит с территорией поместья Rubīni.

Этот участок в кадастре недвижимости назван Safiri и занимает площадь 0,6 га. Первоначально участок принадлежал гражданину Латвии Мартинсу Страупманису. Участок ему был отведен на основании решения Рижского регионального отделения Государственной земельной службы Латвии от января 2015 года. По использованию участка есть особенности. Почти весь он находится на территории зоны ограниченной экономической активности Балтийского моря и Рижского залива.

В мае 2015 года Страупманис продал участок Наталье Грудининой по договору купли-продажи.

Судя по документам земельного кадастра, куплен он был за 24 тысячи евро.

Четвертый участок называется Salaсas и тоже принадлежит Грудининой. Он расположен неподалеку от коттеджа мужа в Марупе. Земельный участок пока пустой. Возможно, молодая пара будет строить там еще один дом. По соседству пока всего несколько особняков, которые принадлежат латвийским чиновникам и бизнесменам. Кадастровая стоимость участка Грудининой в пересчете на рубли составляет 684 евро.

Помимо приобретенных домов и земельных участков чета Грудининых получила хороший бонус — вид на жительство в этой стране, подчеркивает Life. А через десять лет Грудинин-младший с женой смогут претендовать на гражданство Латвии.

Скриншоты с сайта Life