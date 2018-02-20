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Премьер-министр Марис Кучинскис не отрицает аутентичность опубликованной агентством АР фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова.

Сегодня после заседания правительства Кучинскис, сославшись на прозвучавшую в СМИ информацию, сказал журналистам, что эта фотография датирована 2010 годом.

"Не исключаю, что фотография подлинная, но важно, для достижения каких целей она сейчас используется", - сказал премьер.

Информацией о частых поездках Римшевича в Россию Кучинскис не располагает.

Как сообщалось, сам Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.

В качестве доказательства тесных связей Римшевича с Россией AP опубликовало фотографию, сделанную в 2010 году на охоте.

По словам Римшевича, он не знаком с Пильщиковым.