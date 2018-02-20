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В среду в Латвию с Севера поступят более холодные воздушные массы, температура воздуха в стране понизится, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром минимальная температура воздуха - от -7 до -15 градусов, в восточной части Латвии местами при прояснении - до -20 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от -3 до -9 градусов.

Ожидается частичная облачность, во многих местах небольшой снег, на морском побережье в Курземе снегопад будет сильнее. Ветер по-прежнему слабый.

В Риге в среду возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха утром - около -10 градусов, днем потеплеет до -5..-6 градусов.

Как уже сообщалось, cогласно последним прогнозам латвийских синоптиков, во второй половине этой недели ночные морозы в центральных и восточных районах страны, а также на севере Видземе могут усилиться до минус 23 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах минус 5 -9 градусов. Осадков на этой неделе ожидается меньше.

Фото: pixabay.com