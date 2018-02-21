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25 февраля на территории района Кароста в Лиепае пройдут учения 44-ого пехотного батальона Земессардзе, целью которых будет проверка физической формы земессаргов и теоретических знаний, а также получение новых навыков и улучшение прежних.

В связи с этим НВС обращается к местному населению соблюдать спокойствие, поясняя, что для беспокойства нет оснований.

"В ходе учений будет использована амуниция, сигнальные ракеты, а также средства для имитации взрывов, что создаст соответствующий шум и дымовую завесу. Это ни коим образом не представляет угрозу для жизней и здоровья окружающих людей. В ходе учений по местности будет передвигаться техника по дороге 5(7)A Лиепая-Шкеде и по близлежащим дорогам", -сказано в сообщении.

Национальные вооруженные силы заранее приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к активностям Земассардзе.

Фото: flickr.com