Земессардзе в Лиепае проведет "разведку боем": население призвали к спокойствию (5)

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Общество | 21 февраля 2018 года, 09:18

25 февраля на территории района Кароста в Лиепае пройдут учения 44-ого пехотного батальона Земессардзе, целью которых будет проверка физической формы земессаргов и теоретических знаний, а также получение новых навыков и улучшение прежних.

В связи с этим НВС обращается к местному населению соблюдать спокойствие, поясняя, что для беспокойства нет оснований.

"В ходе учений будет использована амуниция, сигнальные ракеты, а также средства для имитации взрывов, что создаст соответствующий шум и дымовую завесу. Это ни коим образом не представляет угрозу для жизней и здоровья окружающих людей. В ходе учений по местности будет передвигаться техника по дороге 5(7)A Лиепая-Шкеде и по близлежащим дорогам", -сказано в сообщении.

Национальные вооруженные силы заранее приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к активностям Земассардзе.

Фото: flickr.com

Комментарии 5
Ипать Недопатриотофф2 часа назад
Вашим brunotajiem spekiem надо репетировать скоростное зарывание в листья - авось не заметят. А насчет 40-го года ты прав - они не повторятся, они уже повторились. Только теперь в роли оккупантов НАТОвцы. Не веришь, съезди в Адажи и посиди в кафе. Если ты не страшный как смерть, непременно найдётся НАТОвец, который пощупает тебя за задницу - у них это как знакомство.

И пока не попробуешь, коммуняка хренова - сюда не заявляйся. Зато потом, как "мальчики Шкеле", сможешь делиться опытом за деньги... :)
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Alexander Bo1 час назад
Нахуй это надо, город и так в хрен знает во что превратился, режут, убивают,люди пропадают. Тут еще взрывать будут
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Nitj2 часа назад
"Razvedut" malcikov.
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