Общество |

18 февраля, около полуночи сотрудники Рижской муниципальной полиции получили жалобу на одного из постояльцев столичной гостиницы, который, по словам очевидцев, нарушал общественный порядок.

В отеле полицейские увидели охранников, которые уговорили мужчину отправиться в свой номер.

Однако через пару минут он вернулся в холл гостиницы и продолжил хулиганить - вешался на шеи другим постояльцам, кричал и ложился на стойку регистрации.

Дебошир был арестован и доставлен в дежурную часть, где он прошел тест на концентрацию алкоголя в крови. Степень опьянения туриста из Эстонии составила 3,66 промилле.

Составлен протокол об административном нарушении по факту мелкого хулиганства, и применен штраф в размере 200 евро.

Фото: Pašvaldības policija