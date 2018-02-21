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Латвия категорически осуждает проявление агрессии России в отношении Украины и напоминает, что международное сообщество не должно забывать о том, что РФ нарушила основные принципы международного права, сказано в сообщении МИД Латвии, опубликованного в социальной сети Twitter.

"С приближением четвертой годовщины начала конфликта на Украине, мы осуждаем агрессию России на Донбассе и незаконную аннексию Крыма. Четыре года назад, игнорируя территориальную целостность Украины, Россия нарушила принципы международного права. Мы не должны забывать этого!" - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года и длился 93 дня – до 22 февраля 2014 года. Протесты начались после решения Кабмина приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

24 ноября волна массовых протестов прокатилась по всей стране, а после силового разгона студентов в ночь на 30 ноября, массовые протесты приобрели новую силу.

За время протестов на Майдане был организован палаточный городок, за первый месяц здесь возвели 84 палатки. Кроме того, для защиты от силовиков украинцы построили 8 баррикад, а обогревать Майдан приходилось с помощью 700 бочек с дровами.

По данным Министерства здравоохранения Украины с 30 ноября 2013 года по 14 апреля в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибло 106 человек.

11 февраля 2015 года Президент Украины Пётр Порошенко подписал Указ № 69/2015 "О почтении подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни». Документом установлено ежегодно 20 февраля отмечать День Героев Небесной Сотни — "в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины"