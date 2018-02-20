Римшевичу запретили возглавлять Банк Латвии и выезжать из страны (11)
Общество | 20 февраля 2018 года, 17:50
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.
К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель KNAB Лаура Душа.
Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.
В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, санкция может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.
И почему отказывется от комментариев Репше? Римшевич под его руководством начал работать в банке Латвии аж в 1992 году- им обоим известно все об исчезнувших банках от Балтии до Сбербанка...
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Боже, какой бред несёт правительство, Ринкевич.Какие дешёвые и глупые оправдания. Ну если обгадились,то меняйте памперсы.Кыждый народ достин своего правительства.
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Если провокация недругов ,почему осранили и подписку о невыезде взяли?
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