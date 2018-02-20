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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.

К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель KNAB Лаура Душа.

Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.

В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, санкция может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.