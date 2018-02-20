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Экстремалы из России, Франции, Латвии и Испании в Сибири преодолели за три дня 200 километров по льду замерзшего Байкала.

Экстремальная гонка "Ледовый шторм" прошла 16 февраля. Спортсмены преодолели по замерзшему озеру 205 километров. При этом способ прохождения 200-километровой трассы каждый участник выбирал сам – коньки, лыжи либо велосипед.

В 2018 году до финиша добрались только восемь участников из 50, так как путь от Ольхона до Листвянки для большинства оказался невыполнимой задачей. Победителем стал россиянин Александр Пцарев, выбравший коньки. Он пробежал 200 километров за 10,5 часа.

Как отмечают организаторы гонки, в этом году дистанция была очень сложной: во второй и третий день дул сильный встречный ветер, были сильно заснеженные участки, поэтому некоторые спортсмены сходили с дистанции.

Гонка "Ледовый шторм", самая экстремальная зимняя гонка в мире, состоялась уже в шестой раз.