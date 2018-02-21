Министр: государство и самоуправления готовы к весенним паводкам
Общество | 21 февраля 2018 года, 08:14
Государство и самоуправления готовы к весенним паводкам, сообщил сегодня на заседании правительства министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.
Премьер-министр Марис Кучинскис направил ответственным министерствам письма, в которых перечислены предстоящие в связи с возможными весенними паводками задачи.
Самоуправления, учитывая опыт предыдущих лет, к возможным наводнениям готовы, заверил Герхардс.