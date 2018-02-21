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Государство и самоуправления готовы к весенним паводкам, сообщил сегодня на заседании правительства министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

Премьер-министр Марис Кучинскис направил ответственным министерствам письма, в которых перечислены предстоящие в связи с возможными весенними паводками задачи.

Самоуправления, учитывая опыт предыдущих лет, к возможным наводнениям готовы, заверил Герхардс.