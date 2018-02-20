Общество |

В связи с официальным визитом министра иностранных дел Албании Дитмира Бушати в Латвию с 21 часа вечера 20 февраля до 9 часов утра 21 февраля запретят остановку и стоянку транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) около здания на ул. Екаба, 24.

В свою очередь 21 февраля с 7 часов утра до 15 часов дня запретят остановку и стоянку транспортных средств на левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу.

Также в случае необходимости ограничат или на короткое время закроют движение транспорта и пешеходов на следующих участках:

на улицах Екаба и Клостера около здания на ул. Екаба, 11;

на ул. Екаба на участке от ул. Торню до здания на ул. Екаба, 24;

на бульв. Аспазии и бульв. Зигфрида Анны Мейеровица около памятника Свободы и площади около памятника Свободы;

около здания на ул. Мукусалас, 3;

около здания на ул. Кр. Валдемара, 3;

около здания на ул. Калнциема, 11b;

около здания на бульв. Райниса, 7.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.

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