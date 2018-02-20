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Новостное агентство AP уверено в подлинности опубликованной на этой неделе фотографии, на которой виден президент Банка Латвии Илмар Римшевич вместе с несколькими другими лицами, об этом сообщила директор по общественным отношениям AP Лорена Истоне.

Она подчеркнула, что фоторедактор АP проверил снимок и убедившись в его аутентичности, а также в том, каков источник этой фотографии.

Одновременно Истоне указала, что AP также не отказывается от предоставленной в понедельник и опубликованной в статье информации о Римшевиче.

Напомним, как ранее в интервью радио Baltkom сказал фотограф агентства Leta Эдийс Паленс, информагентство The Associated Press вряд ли поставило бы подделку, так как дорожит своей репутацией.

Как ранее заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич, фотография агентства, на которой он якобы участвует в охоте с гражданами России, в том числе Дмитрием Пильщиковым, который был тогда генеральным директором открытого акционерного общества "Научно—исследовательский институт информационных технологий", является фальсификацией.

Его адвокат Саулведис Варпиньш отметил, что фото сфабриковано, а сам Римшевич часто ездит на рыбалку и охоту, где встречается с большим количеством людей.

Согласно Википедии

Associated Press (AP) (Ассошиэйтед Пресс (АП)) — одно из крупнейших международных агентств информации и новостей. Началось как кооператив новостей газетных издательств. Имеет экономическую и коммерческую службу «Доу Джонс», а также фото-, теле- и радиослужбы. Штаб-квартира расположена Нью-Йорке. Штаб-квартира европейского отделения, действующего и в России, находится в Лондоне.