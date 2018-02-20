Римшевич: не прошедшие аудит латвийские банки "жаждали крови" (1)
Некоторые латвийские банки "жаждали крови" после того, как их действия были ограничены независимым аудитом, об этом в интервью LTV1 заявил подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич, таким образом указывая на то, что стал жертвой атаки нескольких финансовых учреждений.
Глава БЛ сказал, что, если ему разрешат, в среду отправится на заседание Европейского центробанка.
Римшевич в интервью LTV в очередной раз заявил, что все обвинения в его сторону не соответствуют действительности. Также он указал, что настал очень важный момент для Латвии.
Напомним, ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.
Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.
В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, она может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.
Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.
Высунули жалы -
И кровиночка моя
Полилась в бокалы....
В.С Высоцкий