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Некоторые латвийские банки "жаждали крови" после того, как их действия были ограничены независимым аудитом, об этом в интервью LTV1 заявил подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич, таким образом указывая на то, что стал жертвой атаки нескольких финансовых учреждений.

Глава БЛ сказал, что, если ему разрешат, в среду отправится на заседание Европейского центробанка.

Римшевич в интервью LTV в очередной раз заявил, что все обвинения в его сторону не соответствуют действительности. Также он указал, что настал очень важный момент для Латвии.

Напомним, ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.

Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.

В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, она может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.

Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.