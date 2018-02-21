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Бюро по защите Сатверсме (SAB) будет оценивать, какую цель преследовало агентство AP своей публикацией про президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщила в Twitter программа LTV "Панорама".

В свою очередь в Центре стратегических коммуникаций NATO Stratcom по просьбе LTV провели экспертизу снимка с Римшевичем, где он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова.

Экспертами НАТО на компьютере был проанализирован уровень шума снимка. Было установлено, что он равномерен и несмотря на то, что на фото некоторые элементы разного цвета, очевидных признаков подделки не обнаружено. Впрочем, специалисты не исключают, что были применены особые технологии, для раскрытия которых необходимо более длительное время.

Ранее о подлинности снимка заявило агентство AP. По словам директора по общественным отношениям AP Лорены Истоне, фотография была подвергнута анализу редактором и после признания ее достоверной была внесена в международную базу Scanpix.

SAB vērtēs ar kādu mērķi nāca AP nodotās ziņas par Rimšēviču; NATO Stratcom pēc LTV lūguma veiktā ekspertīze apstiprina - foto viltošanas pazīmes nav redzamas. https://t.co/0c4AOasQ0v pic.twitter.com/F5ssioyb5O — LTV Panorama (@ltvpanorama) February 20, 2018

Ранее Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности.

"Я был несколько раза на рыбалке на Камчатке. Со мной были Валерий Малыгин и мой хороший друг Андрис Крейсерс. Я часто езжу на рыбалку и охоту. Но представьте, что вы едете на экскурсию, вас сажают в автобус с разными людьми, вы проводите день, потом ужинаете. Но это не круг моего общения. Пильщикова я не знаю", - отметил он.

В свою очередь ранее крупнейший акционер Norvik Banka Григорий Гусельников в интервью агентству АР сообщил, что Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.

Сам Римшевич указал, что не считает себя виновным, поэтому в отставку уходить не собирается.