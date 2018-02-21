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Во второй половине недели в Латвии будет еще прохладнее, но еще большие морозы ожидаются на следующей неделе, когда столбик термометра опуститься до отметки в –32 градуса. Как свидетельствует информация латвийских синоптиков, такой мороз прогнозируется по ночам, в основном в Видземе, Латгале.

В ближайшие ночи, особенно там, где сохранится ясная погода, столбик термометра опустится до отметки в -20 градусов. В ночь на пятницу мороз на востоке усилится до -25 градусов.

В пятницу Латвию достигнет циклон с Балтийского моря, который принесет снегопад. Местами снег будет особенно интенсивным, вероятна метель. В выходные осадков ожидается мало, единственное, в окрестностях Риги, на рижском побережье осадки будут обильными, тогда как на большей территории Латвии будет светить солнце.

В выходные по ночам ожидается мороз чуть ниже -20 градусов, днем будет около -6..-11.

В свою очередь, на следующей неделе в Латвию из России придет волна небывалых за последнее время холодов. Согласно нынешнему прогнозу температура воздуха в Видземе и Латгале понизится до -32 градусов. Сильные и затяжные морозы ожидаются на всей территории Латвии.

Скорее всего, в конце февраля и начале марта будут побиты рекорды холода. Эта волна холодов, учитывая как большую минусовую температуру, так и продолжительность, станет одной из самых затяжных за последнее десятилетие.

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