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Ремонт канализационной трубы на Варнукрогс почти закончилась. Уже закончилась реконструкция приблизительно 4300 метров канализационной напорной трубы, которая соединяет метантенковую нагрузочную насосную станцию "Даугавгрива" с иловыми полями в Варнукрогсе.

Общая длина напорной трубы составляет 8350 метров, то есть закончено уже больше половины запланированной работы. Ремонт трубы планируется завершить 16 апреля. Общая цена проекта составляет 3 301 362 евро.

Канализационную трубу на Варнукрогс реконструируют безтраншейным методом, надломив имеющуюся трубу и на ее месте встроив новый трубопровод.

В рамках этого проекта были также проведены реконструкционные работы под Булльупе, которые уже завершены. С помощью метода горизонтального сверления был выстроен промежуток в 245 метров. В месте проведения ремонтных работ глубина реки составляет 14 метров, поэтому в некоторых местах трубопровод пришлось перестроить на глубине в 20 метров. Проект осуществляется предприятием Norma-S.