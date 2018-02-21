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Акционерное общество RIKON, которое сейчас успешно конкурирует на рынке производства и обслуживания портовых кранов, планирует расширить спектр своей продукции и начать производство мобильных кранов.

Коммерческий директор предприятия Александр Николаев отметил, что мобильные краны широко используются в Европе.

"Портовая инфраструктура в Латвии, как и в других странах Балтии и России, больше подходит для портальных кранов, которые перемещаются по рельсам и предназначены для погрузки грузов непосредственно с железнодорожных составов. В Европе же больше используются мобильные краны, способные свободно передвигаться в разных направлениях. Мобильные краны позволяют оптимизировать работу портовых терминалов, благодаря быстрому перемещению и применению для обработки разных видов грузов", - заявил он.

Предприятие RIKON уже изготовило прототип первого мобильного крана, а полное его завершение запланировано на начало 2019 года. По словам Николаева, в Европе наблюдается спад спроса на мобильные краны, а конкуренция остается прежней.

"Мобильные краны – это нишевый продукт. В латвийских портах спрос на них может быть небольшим. Основные клиенты могут находиться в Центральной и Западной Европе, однако и на этих рынках наблюдается падение спроса, а конкуренция довольно сильная. Поэтому мы непременно сохраним прежнюю специализацию по производству портальных кранов и будем рассматривать возможности успешного входа на рынок мобильных кранов", - пояснил коммерческий директор RIKON.

Предприятие начало производить портальные краны в Рижском порту в 70-е годы, когда был открыт экспериментальный завод. Сейчас RIKON ежегодно изготавливает от 5 до 10 портальных кранов, запчасти к ним и различные крупноформатные металлоконструкции, а также занимается модернизацией, обслуживанием и установкой портальных кранов.

Приблизительно 90% продукции RIKON реализуется на российском рынке. Также предприятие является одной из немногих компаний в мире, производящих краны для северных портов, пригодные для использования при очень низкой температуре воздуха. Эти краны способны полноценно функционировать при морозах до -60°С.

Фото: facebook.com/RigasBrivosta/