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Мэр Риги Нил Ушаков считает, что некоторые представители оппозиции в Рижской думе придерживаются принципа "главное, чтобы у соседа корова сдохла".

Так на своей странице Facebook градоначальник прокомментировал заявления фракции Национальное объединение Tēvzemei un Brīvībai/LNNK столичного самоуправления, которая считает, что вышедшие на пенсию граждане других стран должны полностью оплачивать проезд в рижском общественном транспорте.

"Принцип правых политиков Латвии - главное, чтобы у соседа корова сдохла. Это касается и истории с российскими, украинскими, белорусскими и другими иностранными пенсионерами, которые в Риге могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Речь идет о рижанах, которые прожили или всю жизнь в Риге, или большую часть жизни в Риге. Они работали здесь, платили налоги. Подчеркну, речь идет в первую очередь о людях, которые здесь живут уже десятилетиями. После восстановления независимости эти люди в силу разных причин стали гражданами других государств. Но от этого они не перестают быть рижанами", - написал Ушаков.

Мер заявил, что в Риге бесплатный проезд в общественном транспорте будет по-прежнему обеспечиваться всем пенсионерам, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии и задекларировали свое место жительство в столице.

"По поводу разницы в возрасте при выходе на пенсию. В России, Украине, Белоруссии, многих других стран выходят на пенсию раньше, чем в Латвии. Но в Риге принцип бесплатного проезда в общественном транспорте привязан к статусу, а не возрасту. Если ты пенсионер и нигде не работаешь, то здесь тебе полагается бесплатный общественный транспорт", - пояснил Ушаков.