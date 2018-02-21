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Центр стратегических коммуникаций НАТО не подвергает сомнению выводы, сделанные Министерством обороныЛатвии в связи с вероятной информационной атакой на государство в свете последних событий в финансовом секторе.

Однако в центре NATO Stratcom в Риге указали, что сейчас рано говорить, что против Латвии организована "очерняющая кампания", пишет LSM.

Напомним, Министерство обороны навело на подозрения в массовой "информационной атаке" то обстоятельство, что статья журналиста агентства АР Карло Пиовано, в которой крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников утверждал, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у банка. К тому же статья сопровождалась фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек.

Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

Так как далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, минобороны сделало вывод, что этот метод используется для увеличения объема информации за короткое время.

Пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин в интервью Латвийскому телевидению заявил, что Минобороны "не проводило анализ аутентичности фотографии, поскольку это не наша ответственность, а сделанные ведомством выводы основываются на методе распространения информации о "деле Римшевича", которые схожи с подобной техникой при выборах в США, Франции и Германии", - сказал Галкин.

Между тем, как указала представительница Центра стратегических коммуникаций НАТО Линда Цурика, является ли это информационной операцией, чтобы очернить Латвию, сейчас говорить рано, в том числе и о том, была ли она спланирована заранее.

Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций NATO Stratcom по просьбе LTV провели экспертизу снимка с Римшевичем, где он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова.

Экспертами НАТО на компьютере был проанализирован уровень шума снимка. Было установлено, что он равномерен и несмотря на то, что на фото некоторые элементы разного цвета, очевидных признаков подделки не обнаружено. Впрочем, специалисты не исключают, что были применены особые технологии, для раскрытия которых необходимо более длительное время.

Ранее о подлинности снимка заявило агентство AP. По словам директора по общественным отношениям AP Лорены Истоне, фотография была подвергнута анализу редактором и после признания ее достоверной была внесена в международную базу Scanpix.

В свою очередь Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs piesardzīgi vērtē organizētas valsts nomelnošanas iespējamību https://t.co/hIfFevvmgb pic.twitter.com/tiDTP2rppI — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) 21 февраля 2018 г.

фото: Twitter