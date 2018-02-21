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В распоряжении генерального прокурора Эрика Калнмейерса нет информации о том, что уголовное дело против президента Банка Латвии Илмара Римшевича является заказным.

Калнмейерс сказал, что вопрос об уходе с должности зависит от самого Римшевича, и он комментировать его решение не может.

Что касается утверждений Римшевича о якобы заказном характере дела, то, по словам генпрокурора, в этом случае требуется больше аргументов, чем прозвучало вчера на пресс-конференции главы Банка Латвии.

"Статус подозреваемого применяется в случае, когда доказательств достаточно для допущения, что человек мог совершить преступление. Статус подозреваемого - это не обвинение, в котором утверждается, что преступление произошло. Не будем торопить события и позволим процессу идти своим чередом", - сказал генеральный прокурор.

Что касается установленной для Римшевича меры пресечения - запрета выполнять должностные обязанности - то это выбор самого человека, соблюдать ее или нет, но законом предусмотрены определенные последствия. В случае невыполнения мера пресечения может быть ужесточена.

Также Калнмейерс напомнил, что в случае нарушения меры пресечения может теоретически быть утрачен внесенный за подозреваемого залог.

Комментируя высказывания политиков о том, что дело Римшевича нужно расследовать быстрее, Калнмейерс напомнил, что не прошло и недели после задержания, и называть конкретные сроки сейчас было бы безответственно.

Прокурор подчеркнул, что следствие должно рассмотреть и обвиняющие, и оправдывающие доказательства, факты и обстоятельства. В любом случае, никаких преждевременных необоснованных выводов допускать нельзя, сказал Калнмейерс.