Спецслужбы не сомневаются в подлинности фото с Римшевичем (2)

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Общество | 21 февраля 2018 года, 17:25

Органы безопасности не сомневаются, что распространенная на этой неделе фотография AP, на которой запечатлен Римшевич в окружении нескольких лиц, аутентична, сказала председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере.

Она рассказала, что тема сегодняшнего заседания была запланирована уже ранее — на встрече дискутировали о кибербезопасности, а также комиссия коснулась актуальных событий.

Либиня-Эгнере отказалась дать более подробную информацию об обсуждениях на закрытом заседании комиссии, указав, что все службы свои отчеты предоставили.

Также политик отказалась от комментариев на вопрос о распростаненной Министерством обороны информации об организованной извне широкомасштабной информационной атаке на Латвию.

Она только отметила, что сейчас наблюдается очень пристальный интерес к Латвии, и такие случаи, как в последние дни, могут быть использованы.

Как сообщалось, сам Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.

Комментарии 2
шустрый39 минут назад
Одного не понимаю,зачем Римшевич отказывается от очевидного....значит и в остальном как то тухло?
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Реалист12 минут назад
Непонятно другое - теперь любое прикосновение к русскому будет причиной возбуждения уголовного дела? Этой фотографии уже много лет , были у людей дружеские отношения , охотились вместе - высшая мера наказания ? Я не защищаю Ришевица , виноват - будет наказан , но то как влияет на степень виновности всего лишь присутствие за столом русского , и какие рождаются сразу обвинения в хитросплетениях обманов , диву даёшься. Действительно только крупный специалист сыска может распутать эти хитрые интриги.
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