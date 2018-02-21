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Органы безопасности не сомневаются, что распространенная на этой неделе фотография AP, на которой запечатлен Римшевич в окружении нескольких лиц, аутентична, сказала председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере.

Она рассказала, что тема сегодняшнего заседания была запланирована уже ранее — на встрече дискутировали о кибербезопасности, а также комиссия коснулась актуальных событий.

Либиня-Эгнере отказалась дать более подробную информацию об обсуждениях на закрытом заседании комиссии, указав, что все службы свои отчеты предоставили.

Также политик отказалась от комментариев на вопрос о распростаненной Министерством обороны информации об организованной извне широкомасштабной информационной атаке на Латвию.

Она только отметила, что сейчас наблюдается очень пристальный интерес к Латвии, и такие случаи, как в последние дни, могут быть использованы.

Как сообщалось, сам Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.