Общество |

Cо дня смерти председателя правления Olainfarm Валерия Малыгина прошло уже два месяца, но внутренние разногласия между родственниками умершего продолжаются, пишет Skaties.lv.

Старшая дочь Малыгина от первого брака не разрешает вдове Элине находится в их доме.

В интервью журналу Privātā Dzīve Элина рассказала, что после смерти мужа его дочери Ирина Малыгина и Ника Савельева перестали с ней общаться.

"Я не могу назвать отношение ко мне дочерей человеческим. При моем нынешнем эмоциональном состоянии, я фактически была выброшена на улицу из нашего семейного дома без своих и ребенка документов, без вещей и одежды", - рассказала Элина.

На вопрос, где сейчас проживает вдова, она ответила , что ей "помогают близкие".

"Наблюдая за действиями Ирины Малыгиной как попечительницы наследства, очевидно, что она не заботится о сохранении имущества или интересах своей младшей сестры Анны. Ее интересует только удовлетворение собственных интересов", - заявила вдова.

Элина отмечает, что для исполнения последней воли ее покойного мужа, придется провести долгое и серьезное судебное разбирательство.

Напомним, совладелец и руководитель предприятия Olainfarm Валерий Малыгин, состояние которого оценивалось примерно в семьдесят миллионов евро, скоропостижно скончался 9-го декабря прошлого года в возрасте пятидесяти двух лет в своем доме в Юрмале.

Полиция не обнаружила на его теле следов насилия, но начала уголовный процесс, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства смерти бизнесмена.

Фото: facebook.com