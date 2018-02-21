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Пользователи соцсетей отреагировали на резонанс вокруг опубликованной агентством AP фотографии, на которой подозреваемый в коррупции глава Банка Латвии Илмар Римшевич якобы запечатлен во время охоты с российскими функционерами.

Римшевич стал героем фотожабы, на которой он "оказался" среди героев культового российского фильма «Особенности национальной охоты». На обработанном фото глава Банка Латвии участвует в застолье вместе с другими героями фильма - генералом Иволгиным и егерем Кузьмичем.

Напомним, ранее председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере заявила, что органы безопасности не сомневаются в том, что распространенная AP фотография аутентична. Подлинность фотографии подтвердили также эксперты НАТО и само агентство AP.

Римшевич в ходе пресс-конференции предположил, что изображение сфабриковано.