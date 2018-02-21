Ну, за Римшевича: глава Банка Латвии стал героем фотожабы (4)
Пользователи соцсетей отреагировали на резонанс вокруг опубликованной агентством AP фотографии, на которой подозреваемый в коррупции глава Банка Латвии Илмар Римшевич якобы запечатлен во время охоты с российскими функционерами.
Римшевич стал героем фотожабы, на которой он "оказался" среди героев культового российского фильма «Особенности национальной охоты». На обработанном фото глава Банка Латвии участвует в застолье вместе с другими героями фильма - генералом Иволгиным и егерем Кузьмичем.
Напомним, ранее председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере заявила, что органы безопасности не сомневаются в том, что распространенная AP фотография аутентична. Подлинность фотографии подтвердили также эксперты НАТО и само агентство AP.
Римшевич в ходе пресс-конференции предположил, что изображение сфабриковано.
Ko tu ri-i-ņķo
Virs Rimšē-ē-ēviča galvas?
Visur Pu-u-utin tikai va-a-inīgs,
Melnais kra-a-auklis lido prom!