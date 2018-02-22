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В четверг, около 7 часов утра, столбик термометра на даугавпилсской станции наблюдений, которая находится около Ругельского водохранилища, упал до -26,2 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Это самая низкая температура воздуха в стране с 7 января 2017 года, когда мороз усилился до -31 градуса. Согласно данным Latvenergo, температура воздуха в самом Даугавпилсе составляет -18 градусов.

Температура воздуха понизилась до -20 градусов не только в Латгале и Видземе, но и во многих местах в Курземе и Земгале. Например, в Айнажи и Стальгене столбик термометра ночью опустился до -24 градусов. В центре Риги температура воздуха утром составила -14 градусов, а в районе Рижского аэропорта - до -20 градусов.

Между тем в Вентспилсе в 7 часов утра составила от -13 градусов в порту и до -21 градуса в аэропорту, в Лиепае - от -13 до -18 градусов.

Также сообщается, что в четверг в Латвии будет солнечная погода, местами облачно, возможен небольшой снег.

Более облачная погода сохранится на курземском побережье Рижского залива. Будет дуть медленный ветер, во многих местах ожидается безветрие. Солнце прогреет воздух до -5..-10 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, будет дуть минимальный восточный ветер и воздух прогреется до -7 градусов. Погодные условия определяет широкий антициклон. Атмосферное давление по всей Латвии составляет 773-774 милиметра ртутного столба на уровне моря.

Напомним, на следующей неделе в Латвию из России придет волна небывалых за последнее время холодов. Согласно нынешнему прогнозу температура воздуха в Видземе и Латгале понизится до -32 градусов. Сильные и затяжные морозы ожидаются на всей территории Латвии.

Скорее всего, в конце февраля и начале марта будут побиты рекорды холода. Эта волна холодов, учитывая как большую минусовую температуру, так и продолжительность, станет одной из самых затяжных за последнее десятилетие.

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