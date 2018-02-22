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Служба госдоходов (СГД) оштрафовала мэра Риги Нила Ушакова за то, что тот в своей декларации о доходах не указал всю информацию о своей недвижимости и доходах за отчетный период.

Также на 350 евро был оштрафован бывший сотрудник Министерства финансов Владимир Вашкевич, который не подал информацию о доходах в назначенный срок.

Между тем депутата Сейма Артуса Кайминьша СГД оштрафовала на 25 евро за то, что тот не указал в своей декларации информацию о долгах и проведенных сделках.

Согласно данным СГД, в целом в 2018 году в силу вступили более 20 решений службы, касающихся наложения штрафов на должностных лиц Латвии.

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