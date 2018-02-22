Ушаков и Кайминьш получили штрафы от СГД (14)

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Общество | 22 февраля 2018 года, 11:27

Служба госдоходов (СГД) оштрафовала мэра Риги Нила Ушакова за то, что тот в своей декларации о доходах не указал всю информацию о своей недвижимости и доходах за отчетный период.

Также на 350 евро был оштрафован бывший сотрудник Министерства финансов Владимир Вашкевич, который не подал информацию о доходах в назначенный срок.

Между тем депутата Сейма Артуса Кайминьша СГД оштрафовала на 25 евро за то, что тот не указал в своей декларации информацию о долгах и проведенных сделках.

Согласно данным СГД, в целом в 2018 году в силу вступили более 20 решений службы, касающихся наложения штрафов на должностных лиц Латвии.

Фото: pixabay.com

Комментарии 14
я2 часа назад
рыдаю от непомерных штрафов наложенных на чиновников, особенно на вашкевича. старого,больного человека которого даже в австрии годами не могут вылечить, ну какие у него доходы,одни расходы чтобы не нашли не опознали
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Чупс 1 час назад
Для них 150 евро, как 50 центов для простого гражданина.Даже не заметят ,да и не жалко.горбом не заработаны или премией скомпенсируют.
Удивляюсь, что такой грамотный человек,как мэр, имея грамотную жену и массу юристов и советников, составил неправильную декларацмю.Что то не вяжется.
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Реалист1 час назад
Иностранные пенсионеры прожили здесь всю свою активную часть жизни , ( так же как и вы) работали , платили налоги , так почему их надо лишить пенсии или только потому , что наибольшая часть из них это те , которые приняли Российское гражданство? Так что упрёк более чем странный . Тем более этим пенсионерам будут платить пенсию не только в Риге , а по месту их жительства. Ну а " спрятанная собственность" -это конечно бальзам на душу вашего клуба , а в доходах разобраться вам поможет конечно же штат ваших детективов . Удачи в ратном труде.
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