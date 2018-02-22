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Rīgas ūdens призывает до 1 марта подать заявку на софинансирование самоуправления для подключения централизованной канализации и системы водоснабжения к недвижимости физических лиц в Марупе, Катлакалнсе и Болдерае, которым уже установили такое подключение.

До 29 декабря 2017 года построенные инженерные сети были приняты в эксплуатацию и Рижское стройуправление подтвердило окончание строительных работ.

Заявку на заключение договора по софинансированию можно подать в центр обслуживания клиентов Rīgas ūdens на улице Бривибас 49/53. Более обширная информация о том, кто может претендовать на муниципальное софинансирование, размещена на сайте предприятия.

Связующие условия Рижской думы предусматривают, что на софинансирование могут претендовать физические лица, у которых до границы участка или до красной линии улицы в ходе проекта от фонда сплочения Евросоюза были построены системы центральной канализации или системы водоснабжения.

Если строительные работы по подключению были начаты 29 декабря 2017 года, заявку на софинансирование можно подать в течение трех месяцев с начала эксплуатации систем. В этом случае заявку нужно подать не позже 31 декабря 2018 года.

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