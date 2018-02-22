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3 апреля президент США Дональд Трамп встретится в Белом доме с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил после встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Саливаном министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ринкевич пояснил, что на этой встречи будет возможность обговорить многие значимые вопросы безопасности, экономики и образования.

По его словам, подготовка саммита НАТО еще продолжается, поэтому 5 марта запланирован визит министров иностранных дел стран Балтии в Вашингтон, где они встретятся с госсекретарем США Рексом Тилерсоном.

Ринкевич заявил, что стороны обговорили сотрудничество в сфере безопасности. Министр поблагодарил США за финансовую поддержку и присутствие американских солдат на территории Латвии.

Между тем Саливан использовал возможность поздравить страны Балтии со столетием. Он заявил, что предстоящая встреча покажет крепкую связь между странами Балтии и США.

Фото из Flickr