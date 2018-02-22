Трамп примет Вейониса в Белом доме (16)

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Общество | 22 февраля 2018 года, 13:49

3 апреля президент США Дональд Трамп встретится в Белом доме с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил после встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Саливаном министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ринкевич пояснил, что на этой встречи будет возможность обговорить многие значимые вопросы безопасности, экономики и образования.

По его словам, подготовка саммита НАТО еще продолжается, поэтому 5 марта запланирован визит министров иностранных дел стран Балтии в Вашингтон, где они встретятся с госсекретарем США Рексом Тилерсоном.

Ринкевич заявил, что стороны обговорили сотрудничество в сфере безопасности. Министр поблагодарил США за финансовую поддержку и присутствие американских солдат на территории Латвии.

Между тем Саливан использовал возможность поздравить страны Балтии со столетием. Он заявил, что предстоящая встреча покажет крепкую связь между странами Балтии и США.

Фото из Flickr

Комментарии 16
Хи.3 часа назад
Овец принимают оптом.

По одному , слишком много чести.да и надобности нет.
А так, раздал Ц.У сразу всем, и извольте выполнять.
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Точно2 часа назад
Только вот в результате такой "дружбы" , индейцы очень быстро куда то исчезают.
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Платон3 часа назад
Уже заранее понятно , что Америка одобрит все решения по всем вопросам . Тут даже возмущаться нечему. Такие маленькие страны не могут жить без "крыши" , после перестройки латыши поменяли "крышу" , ну а нам остаётся пока мириться с этим.
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