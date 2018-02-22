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Утром 22 февраля в Даугавпилсе была зафиксирована температура -26 градусов, между тем, синоптики сообщают, что холод может усилиться. Согласно правилам Кабинета министров, при сильном морозе дети не должны посещать учебное заведение, пишет Nra.lv.

Дети до 12 лет могут не идти в школу, если температура воздуха ниже -20 градусов по шкале Цельсия, дети старше 13 лет – если температура воздуха ниже минус 25 градусов, гласят правилам Кабинета министров №610 о правилах гигиены в общеобразовательных школах.

В чрезвычайных ситуациях самоуправление должно внести изменения в учебный процесс, если дети по причине мороза не пришли в школу. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы сообщает, что таких случаев, когда из-за морозов приходилось вносить корректировки в учебный план, не было.

«В Риге нет таких больших расстояний до школы, как скажем, в сельской местности, где детям нужно идти пешком. В Риге хорошо развит общественный транспорт, который в морозы обогревается, в школах тоже тепло, а очень многие возят детей на машине. Поэтому во время морозов школы не пустуют. Но в ситуации, если родители воспользовались возможностью оставить детей дома, школы продолжают работать», - отмечает представитель Департамента Индра Вилде.

Последний раз необходимость внести корректировки в учебный процесс была примерно семь лет назад, по причине эпидемии гриппа – школы не закрывались, просто на уроках дети закрепляли полученные знания, не осваивая новый материал.

Фото из Flickr