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На странице Auto Rīga в Facebook опубликовано видео, на котором запечатлены двое спящих сотрудников Госполиции из Айзкраукле.

Вместо того, чтобы патрулировать окрестности, стражи порядка спят в своей машине. Автомобиль был припаркован на тихом перекрестке, отмечают пользователи.

Между тем, некоторые комментаторы осудили автора видео, указав, что у полицейских мог быть перерыв и они могут его использовать так, как сами пожелают.

Между тем, в Госполиции сообщили, что в связи с публикацией начата служебная проверка.

Фото: flickr.com