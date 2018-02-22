Спокойной ночи, малыши: очевидец снял на видео спящих полицейских (13)
Общество | 22 февраля 2018 года, 16:16
На странице Auto Rīga в Facebook опубликовано видео, на котором запечатлены двое спящих сотрудников Госполиции из Айзкраукле.
Вместо того, чтобы патрулировать окрестности, стражи порядка спят в своей машине. Автомобиль был припаркован на тихом перекрестке, отмечают пользователи.
Между тем, некоторые комментаторы осудили автора видео, указав, что у полицейских мог быть перерыв и они могут его использовать так, как сами пожелают.
Между тем, в Госполиции сообщили, что в связи с публикацией начата служебная проверка.
Фото: flickr.com
Что бы прилично содержать семью, многие вынуждены работать не на одном месте.
Попробуйте сами, сутками не спать...