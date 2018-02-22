Спокойной ночи, малыши: очевидец снял на видео спящих полицейских (13)

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Общество | 22 февраля 2018 года, 16:16

На странице Auto Rīga в Facebook опубликовано видео, на котором запечатлены двое спящих сотрудников Госполиции из Айзкраукле.

Вместо того, чтобы патрулировать окрестности, стражи порядка спят в своей машине. Автомобиль был припаркован на тихом перекрестке, отмечают пользователи.

Между тем, некоторые комментаторы осудили автора видео, указав, что у полицейских мог быть перерыв и они могут его использовать так, как сами пожелают.

Между тем, в Госполиции сообщили, что в связи с публикацией начата служебная проверка.

Фото: flickr.com

Комментарии 13
Вы люди или кто?37 минут назад
Ваш сарказм неуместен.
Что бы прилично содержать семью, многие вынуждены работать не на одном месте.
Попробуйте сами, сутками не спать...
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£££££20 минут назад
Вы с такой завистью возмущаетесь , что кто-то где-то спит , а зарплата идёт , что от всей души хочется вам помочь найти такое место работы.!!! Прямо так и скажите -" люди я тоже хочу к ним , подсобите ! " а в принципе люди спят на работе , когда вымотаются до предела. С вами такого не бывало?
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Katerina Pokrovska36 минут назад
Может они двое суток работали. Или у нас все такие правильные. Никто работу не прогуливал,не спал. Одни стукачи
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