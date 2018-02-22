40% латвийцев получают "на руки" не более 450 евро (8)

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Общество | 22 февраля 2018 года, 18:58

В прошлом году в Латвии на основном месте работы зарплату в размере до 450 евро в месяц после уплаты налогов получали 39,2% работников, что на 4,9 процентных пункта меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе 149,4 тыс. или 19,1% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 1,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее, когда зарплату в размере минимальной или меньше получали 20,7% работников.

32,4% работников (в 2016 году - 30,7%) получали на основном месте работы 450,01–700 евро, 20,2% (17,6%) работников - 700,01–1400 евро, 3,4% работников (2,7%) - более 1400 евро.

В исследовании рабочей силы в 2017 году участвовали 16,5 тыс. домохозяйств и 30,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет.

Фото из Flickr

Комментарии 8
Вранье !1 час назад
Всеми рекламированные " на руки"-Это вранье и миф, а вот 450 до уплаты налогов-суровая реальность. Я не говорю о пенсионерах. Зато в конец зажравшиеся чиновники требуют повышения зарплат, квартирных транспортных, по- тихому выплачивают премиальные, да и расходы мин. обороны требует все больше средств.
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Дохтур2 часа назад
А это как средняя температура по больнице.
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Не Лоялен2 часа назад
А как же средняя зарплата в 700 евро?Или сколько там было))
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