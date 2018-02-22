Общество |

Актриса Латвийского национального театра Майя Довейка не скрывает своего возмущения по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет Nra.lv.

В интервью журналу Santa Довейка высказала мнение, что демократия в Латвии является очень условной.

"Не запрещено высказывать свое мнение, но полная свобода другого человека ограничивает мою свободу. Наши свободы пересекаются. Есть жизненные вопросы, в которых я очень серьезна. И мне не нравится, когда мне подсовывают "правильные ответы"", - заявила она.

Она пояснила, что речь идет о людях нетрадиционной ориентации, которые ей кажутся извращенными.

"Со своими взглядами я однозначно попадаю в ряды гомофобов, ксенофобов и неизвестно, каких еще "фобов". Мы живем в грустное столетие, когда демократия означает вседозволенность, а извращенность называют интересной", - считает актриса.

Довейка, мать семилетнего мальчика, не скрывает возмущения, отмечает издание.

"Я не понимаю, почему гомосексуализм должны считать хорошим. Почему я должна учить своего ребенка, что он может выбрать свой пол? Почему я не могу учить его, что христианство - это хорошо, так как меня сразу объявят фанатиком? В мире, где все дозволено и черное выдается за белое, жить очень небезопасно", - заключила Довейка.

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