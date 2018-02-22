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На прошлой неделе от гриппа умерли еще три человека, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ). Это были люди старше 40 лет, с хроническими заболеваниями и другими факторами риска, не привитые от гриппа.

Всего в этом сезоне от гриппа умерло уже девять человек.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась на 34%, достигнув 130,3 случая на 100 тыс. населения. В шести городах заболеваемость превысила эпидемический порог.

Гриппом болели люди во всех возрастных группах, но больше всего дети.

В больницах выросло число пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа. Госпитализировано 182 человека, что на 31,8% больше, чем на прошлой неделе. Количество обращений пациентов в поликлиники по случаю ОРЗ увеличилось на 115,8%.

Всего с начала мониторинга гриппа в этом сезоне госпитализировано было 566 больных с гриппом и пневмонией после гриппа.