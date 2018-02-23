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Министерство обороны официально засекретило "список дураков" - экспертов, которые в отсутствии министра Раймонда Бергманиса во вторник вечером опубликовали сообщение аналитиков военного ведомства о том, что на Латвию совершена информационная атака. Об этом пишет портал Pietiek.com.

Напомним, как утверждали аналитики Минобороны, учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует.

Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Причем, как аргумент к таким выводам приводился факт, что информацию о "коррупционном скандале в Латвии" растиражировали мировые новостные агентства, в том числе и те, которые о Латвии никогда не писали.

Эту информацию позднее подвергли сомнению высокопоставленные лица Латвии, а также эксперты Центра стратегических коммуникаций НАТО. В центре NATO Stratcom в Риге указали, что сейчас рано говорить, что против Латвии организована "очерняющая кампания".

Pietiek обратился в военное ведомство, чтобы там представили пофамильный список "экспертов", однако Минобороны указало, что имена и фамилии, составивших аналитический доклад об "очерняющей кампании" на Латвии согласно закону о гостайне засекречен по меньшей мере на год.

Как сообщается, сейчас в Министерство обороны отправлен официальный запрос, чтобы в случае неполучения информации обратиться в административный суд.

Фото: flickr.com