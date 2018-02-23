Шесть суток аномального холода: в Латвию придет 35-градусный мороз (5)

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Общество | 23 февраля 2018 года, 11:28

В ближайшие шесть суток в Латвии самый сильный мороз за нынешнюю зиму, прогнозируют синоптики.

Волна аномальных холодов придет в Латвию из России в начале следующей недели. Предполагается, что во вторник, 27 февраля, даже в середине дня солнце не сможет достаточно прогреть воздух и столбик термометра будет показывать -11..-18 градуса.

Согласно нынешнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночная и утренняя температура может составлять ниже -25 градусов. Но, как отмечают эксперты, ощущение холода усилит сильный ветер, когда температура по ощущениям может составить -35 градусов.

В основном будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Временами будет идти снег, сильнее осадки будут идти в Курземе. Ожидается также изморозь на деревьях и проводах.

Нынешний прогноз Global Forecast System показывает, что в первой половине марта станет немного теплее и циклоны принесут осадки.

В ночь на пятницу почти по всей Латвии температура воздуха понизилась до -21..-27 градусов, теплее было местами на морском побережье в Курземе и в Видземе.

Комментарии 5
Garik32 минуты назад
Жаль не вся зараза вымерзнет! Которая в теплых кабинетах...
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...31 минуту назад
Путин открыл холодильник, ждём когда в ЕС откроют духовку.
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АЛ235 минут назад
Начало статьи про "волну аномальных холодов ИЗ РОСССИИ" следует. видимо. считать неким прологом для следующей публикации про "массы тепла из Америки"?
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