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В ближайшие шесть суток в Латвии самый сильный мороз за нынешнюю зиму, прогнозируют синоптики.

Волна аномальных холодов придет в Латвию из России в начале следующей недели. Предполагается, что во вторник, 27 февраля, даже в середине дня солнце не сможет достаточно прогреть воздух и столбик термометра будет показывать -11..-18 градуса.

Согласно нынешнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночная и утренняя температура может составлять ниже -25 градусов. Но, как отмечают эксперты, ощущение холода усилит сильный ветер, когда температура по ощущениям может составить -35 градусов.

В основном будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Временами будет идти снег, сильнее осадки будут идти в Курземе. Ожидается также изморозь на деревьях и проводах.

Нынешний прогноз Global Forecast System показывает, что в первой половине марта станет немного теплее и циклоны принесут осадки.

Jaunākā ECMWF prognoze lielāko aukstumu - līdz -32 grādiem - rāda 28.februārī. https://t.co/6lBApTILSR pic.twitter.com/Kvp2dLa8HS — Jānis Trallis (@meteozinas) 21 февраля 2018 г.

В ночь на пятницу почти по всей Латвии температура воздуха понизилась до -21..-27 градусов, теплее было местами на морском побережье в Курземе и в Видземе.