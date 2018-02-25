Устать до смерти: не дай себе заснуть за рулем! (2)

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Общество | 25 февраля 2018 года, 13:28

Может ли человек устать до смерти? Может - за рулем! Впервые в Латвии CSDD проводит кампанию против усталости автоводителей "Остановись, прежде, чем отключиться!".

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"Твое тело как батарейка, которую заряжает только сон. Когда батарейка пуста, она отключается", - сказано в сопровождающем наглядное видео сообщении.

CSDD совместно с ERGO и CircleK Latvija призывает водителей распознавать сонливость и погодные обстоятельства.

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Фото: скриншот из видео

Комментарии 2
Мэй49 минут назад
Вещь полезная!Я за рулём много,но лишь один раз почувствовала,что ловлю дорогу через раз,часа в три ночи.Остановилась,дело было в Латгалии,на окраине какого то городка ,у какого то частного дома.Народ наверное перепугала-спала часа три.И все равно потом ,еле до дома доехала .Страшно представить ,что могло бы случиться!
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Светлана57 минут назад
Хорошая реклама, красиво смонтировали и сделали сюжет, снято одним дублем, перфектно. А как же Red bull окрыляет? Он должен был вылететь из машины и долететь до дома на крыльях. Хорошая реклама РедБулла. Точнее - правдивая. Толку от Него 0.
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