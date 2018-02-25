Общество |

Может ли человек устать до смерти? Может - за рулем! Впервые в Латвии CSDD проводит кампанию против усталости автоводителей "Остановись, прежде, чем отключиться!".

"Твое тело как батарейка, которую заряжает только сон. Когда батарейка пуста, она отключается", - сказано в сопровождающем наглядное видео сообщении.

CSDD совместно с ERGO и CircleK Latvija призывает водителей распознавать сонливость и погодные обстоятельства.

Tavs ķermenis ir kā baterija, ko uzlādē vienīgi miegs. Kad tā ir tukša, tu atslēgsies. CSDD kopā ar ERGO un @CircleKLatvija aicina – mācies atpazīt miegainību un laikus apstāties. #neatsledzies pic.twitter.com/iz7Az3nlMz — CSDD (@CSDD_LV) February 21, 2018

Фото: скриншот из видео