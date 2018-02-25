Большинство латвийцев выступают за открытие "мешков ЧК" (4)

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Общество | 25 февраля 2018 года, 16:55

За обнародование документов КГБ ЛССР выступает 61% жителей Латвии, а треть населения требует сделать это немедленно, без каких-либо разъяснений экспертов, пишет Neatkariga.

Количество этих людей за полтора года увеличилось, а тех, кто считает, что документы нужно по-прежнему скрывать, стало меньше, свидетельствует опрос, проведенный центром исследований общественного мнения SKDS.

За открытие "мешков ЧК" выступает две трети опрошенных, если добавить тех, кто считает, что обнародование документов должно сопровождаться научными комментариями.

По словам политолога Ивара Иябса, опрос свидетельствует, что людей, желающих узнать мнение специалистов, стало меньше - очевидно, они считают, что это только задержит обнародование документов.

Напомним, латвийский публицист Владис Спаре заявил, что "мешки ЧК" надо вскрыть и опубликовать находящиеся там имена.

Комментарии 4
Дух времени.3 часа назад
И хороше бы, дубликаты в России попросить. Что бы особо истинные патриоты не потерялись невзначай.
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Olga Zvezdina3 часа назад
62% голландцев проголосовали на всенародном референдуме против ассоциации ЕС и одной сверхмолодой типа демократии. Результат: ассоциация состоялась, итоги референдума отменены.
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упс1 час назад
Власть сама себя сечь не будет.
Народу Латвии пора эту власть гнать вон.
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