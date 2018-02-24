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24 февраля в Риге на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ.

Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии. Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.

Организаторы призывают проявить свою позицию и придти на митинг. Кроме того, людей просят одеваться теплее, так как сегодня будет морозный день. Синоптики прогнозируют от -6...до -12 градусов.

Обращение сопредседателя партии Русский Союз Латвии Мирослава Митрофанова с призывом прийти 24 февраля на митинг