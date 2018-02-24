На Эспланаде пройдет акция протеста против обучения только на госязыке (22)

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Общество | 24 февраля 2018 года, 10:43

24 февраля в Риге на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ.

Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии. Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.

Организаторы призывают проявить свою позицию и придти на митинг. Кроме того, людей просят одеваться теплее, так как сегодня будет морозный день. Синоптики прогнозируют от -6...до -12 градусов.

Обращение сопредседателя партии Русский Союз Латвии Мирослава Митрофанова с призывом прийти 24 февраля на митинг

Комментарии 22
АЛ23 часа назад
Ещё раз поясняю - "Patriot" это ГРУППА профессиональных троллей, а не один персонаж. Обратите внимание, сколько они пишут, когда и на какие темы. Сопоставьте это возможностям одного среднестатистического титульного дебила, и поймёте, кто они такие... А вообще, не обращайте внимания, ведь вы не обращаете внимание на крысу, пробежавшую мимо помойки на улице...
Кстати, власть поменяется эти ублюдки будут также топить в обратную сторону, латыши всегда так делают... Вспомните какие прекрасные коммунисты из них получались! Сколько русских эти латыши-чекисты, "красные стрелки" уничтожили!
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Andrey Obolonchikov3 часа назад
А вы что тут забыли?
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Кирилл 3 часа назад
Вы еб...е лабусы вызываете неприязнь к себе чтож вы за народ такой низкий!?!
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